ПроСТО кухня с Александром Бельковичем - 3 сезон, 16 выпуск (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 10:02 ,

ПроСТО кухня с Александром Бельковичем 3 сезон 16 серия последний выпуск 19 мая. Сегодня в программе Советская кухня. Мы узнаем рецепты Курицы с картошкой, Сладкой колбасы и Рулетиков с крабовым мясом. Рецепт Селёдки под шубой: Все заготовленные ингредиенты, кроме селёдки, посолить и поперчить. Каждый ингредиент смешать с небольшим количеством желатинового майонеза. Миску смочить с внутренней стороны небольшим количеством воды, чтобы пищевая плёнка не прилипала к посуде. Пищевую плёнку положить в миску, распределив её по поверхности. Первый слой — свёкла, второй — картофель, селёдка, яйца и морковь. Плотно накрыть верхний слой пищевой плёнкой. Убрать в холодильник на 3 — 5 часов. Развернуть плёнку и выложить салат на блюдо, перевернув его дном вверх.



