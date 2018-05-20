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Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть


Добавлено: 20 май 2018 в 08:35, Категория: Новости на сегодня
Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть

Сотрудники Facebook добавят функцию аудиопостов. Звуковые сообщения сопроводят цветным фоном, охватывающим дисплей.

В Индии эта возможность появится раньше остальных стран. После тестирования новой опции, анализа недочетов и их устранения (если есть), абсолютно все пользователи соцсети смогут ею воспользоваться.

Также теперь в Facebook «истории» будут храниться дольше 24 часов, если так захочет пользователь. Сохраненные «истории» он сможет размещать или просматривать тогда, когда ему это необходимо. 

Накануне основатель соцсети Марк Цукерберг согласился встретиться с депутатами Европарламента. Facebook уличили в незаконном использовании личных данных пользователей. Цукерберг давал показания в американском конгрессе.


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Добавлено: 20 май 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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