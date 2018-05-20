Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть

Сотрудники Facebook добавят функцию аудиопостов. Звуковые сообщения сопроводят цветным фоном, охватывающим дисплей.

В Индии эта возможность появится раньше остальных стран. После тестирования новой опции, анализа недочетов и их устранения (если есть), абсолютно все пользователи соцсети смогут ею воспользоваться.

Также теперь в Facebook «истории» будут храниться дольше 24 часов, если так захочет пользователь. Сохраненные «истории» он сможет размещать или просматривать тогда, когда ему это необходимо.

Накануне основатель соцсети Марк Цукерберг согласился встретиться с депутатами Европарламента. Facebook уличили в незаконном использовании личных данных пользователей. Цукерберг давал показания в американском конгрессе.