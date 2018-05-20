Реакция Запада на арест главреда РИА Новости Украина удивительна, — Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Право знать» на ТВЦ заявила, что реакция Запада на ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским удивительна.

«Мне кажется гораздо более интересной позиция Европы и вообще Запада. Мы видели, что по этому поводу сказал Госдеп. В целом Госдеп сказал: «Русская пропаганда нехороша. Журналистов задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша», — отметила Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что Вышинский — украинский журналист, который работал в украинском СМИ, хотя имел также российское гражданство.

«То, что он работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти, теперь называется государственной изменой. За это теперь дают 15 лет с конфискацией имущества и ломают человеку жизнь», — отметила Симоньян.

Симоньян подчеркнула, что реакция Запада на произошедшее удивительна.

«Мы спрашиваем, мы официально запросили у того же BBC и спросили: „Друзья, BBC, а почему же вы ничего не рассказали о том, что ваш коллега-журналист задержан, брошен в застенки, 15 лет ему светит? Почему же вы молчите?“ Мы получили ответ: „Мы рассказали об этом на наших русском и украинском сайтах“. То есть BBC, британская компания, считает, что эта новость недостойна того, чтобы быть преподнесённой, чтобы быть рассказанной всему миру и действительно огромной международной аудитории BBC», — добавила Симоньян.

Она также призвала задуматься, что бы произошло, если бы в России задержали журналиста BBC.

«Если Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила и, как видим, во многом научила, если она не хочет больше жить, повинуясь и руководствуясь этими ценностями, а руководствуется только своими сиюминутными, часто неверно ими же самими толкуемыми и часто вредно для них интерпретируемыми геополитическими интересами, тогда мы можем сказать по поводу нашего хештега и знаменитой фразы «Украина це Европа», что «яка Европа, така и Украина», — заключила Симоньян.

Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского.

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