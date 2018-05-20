«Ребята злые, будет страшно», — боец батальона «Пятнашка» (ВИДЕО)

Анатолий Нагорный — дончанин, до войны — обычный студент мединститута. В 2014 ушёл в ополчение, как и многие тогда.



Уже через месяц получит врачебный диплом, а пока служит фельдшером батальона «Пятнашка». О войне говорит спокойно, без придыханий предупреждая военкора о том, что погибнуть можно даже сейчас.

«Оттуда работает снайпер. Чем ниже голова, тем она целее», — говорит «Нагора» — такой позывной получил молодой парень, который в промежутках между боевыми выездами посещает занятия в медицинском.

Руководство вуза ещё в 2014 году определилось с лояльным отношением к ушедшим на войну студентам: кто-то уходил лечить, кто-то воевать. Пропуски занятий отрабатывают в особом порядке, пользуются почётом и уважением среди сокурсников.

«Пусть укры не лезут, целее будут. Ребята злые — будет страшно», — заключает «Нагора».

Это видео было снято две недели назад, ещё до гибели командира «Пятнашки» Олега Мамиева.

9 мая в этом году Анатолий участвовал в Параде Победы, в составе одного из парадных расчётов прошёл по главной улице Донецка. Спустя десять дней с портретом «Мамая» Анатолий шёл по той же улице, возглавив траурную процессию.

На фото Анатолий крайний слева

Вчера ещё дети, донецкие парни и девушки за четыре года повидали войну, жизнь, смерть, живя с ней бок о бок.