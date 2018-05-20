«Ренова» вернула кредиты на 1 млрд долларов

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга погасила кредиты перед западными банками на сумму 1 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на «Ренову» и источник, близкий к ситуации.

По словам источников, «Ренова» вернула кредиты JPMorgan, Credit Suisse и UBS: «Проблемы с кредитами с банками наконец-то разрешены».

Напомним, Вексельберг и «Ренова» попали в санкционные списки США. Американским компаниям и банкам предписывается до 5 июня разрешить проблемы с сотрудничеством с «Реновой», причем если компания не погасила бы кредиты до наступления указанного срока, банки могли объявить о принудительной распродаже акций швейцарских компаний Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве обеспечения по кредитам.

Ранее в «Ренове» сообщили, что Вексельберг обменяет ценные бумаги Liwet Holding, через которую владел долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера.