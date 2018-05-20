Рэп-музы: как выглядят и чем занимаются возлюбленные российских рэперов

Жены и подруги западных рэперов — в основном девушки яркие и активные, одни из них греются в лучах славы своих избранников, другие и сами звезды не меньшей величины (как Ким Кардашьян или Бейонсе). А также в большинстве своем обладают пышными формами (как Эмбер Роуз, на счету которой романы с несколькими рэперами) — не зря же в своих текстах хип-хоп-звезды воспевают фигуристых красоток.А кто вдохновляет отечественных рэперов? Выясняем, как выглядят и чем занимаются вторые половины самых известных российских коллег Джей Зи и Канье Уэста.

Анастасия Волконская Решетова (девушка Тимати)[/b]

Модель Анастасия Волконская Решетова внешне полностью соответствует тому, какими мы привыкли видеть подруг западных рэп-звезд. Идеальные пропорции (по словам Анастасии, 91-60-100 при весе 58 килограммов и росте 180 сантиметров), глубокие декольте, пухлые губы, множество селфи и фотографий в купальнике — практически русская Ким Кардашьян!

С Тимати Анастасия встречается с 2015 года, она снялась в двух его клипах. То и дело появляются слухи о том, что пара рассталась, чаще всего поклонники подозревают, что Тимати вернулся к своей бывшей возлюбленной Алене Шишковой, у которой от него маленькая дочка. Но обычно слухи оказываются просто выдумкой прессы и Тимати с Анастасией вновь появляются на публике вместе. Ну а то, что рэпер по-прежнему общается с Шишковой, — правда: Тимати часто проводит время с дочерью и бывшей женой.

Тимати и Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Оксана Самойлова (жена Джигана) [/b]

Яркой брюнетке с идеальной фигурой удалось не только не уйти в тень супруга — известного рэпера — но и превзойти его по популярности среди пользователей соцсетей. Если у Джигана в Instagram 3,2 миллиона подписчиков, то у его второй половины Оксаны Самойловой их ровно в три раза больше.

Основную часть аудитории Самойловой составляют девушки, для которых фигура Оксаны — образец для подражания. По крайней мере, судя по многочисленным комментариям в духе: "посмотрела ваши фото и выплюнула булочку".

Активно развивает Самойлова и собственные бизнес-проекты: она руководит сервисом по онлайн-разработке тренировок, продает под своими брендами детскую и взрослую одежду. С Джиганом Оксана познакомилась в свое время в ночном клубе. У них трое детей (и обещают, что на этом не остановятся).

Елена Пинская-Вакуленко (жена Басты) [/b]

По мнению прессы, Елена выделяется на фоне других рэп-муз: во-первых, образ у нее, скорее, элегантный, чем ультрамодный, во-вторых, супруга Василия Вакуленко не стремится быть в центре внимания СМИ и уж точно не планирует затмевать звездного мужа.

У Елены хорошее образование (она училась в школе во Франции, вернувшись в Россию, окончила Государственный университет управления и Московскую международную высшую школу бизнеса).

Брак с Василием для нее второй по счету. Они познакомились в общей компании, куда Баста пришел с другой девушкой, однако Елена набралась смелости и оставила ему свой номер телефона незаметно от его спутницы. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

Баста с женой

Мария Мельникова (жена Мота) [/b]

Мария и Матвей познакомились в интернете, а спустя два года сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Вскоре у пары родился сын Соломон. Мария активно продвигает творчество своего супруга, общается с поклонниками в Instagram, часто участвует в фотосессиях, а также уже попробовала себя в качестве модели на показе Игоря Чапурина.

Не так давно семейную идиллию Мельниковых омрачил скандал: бывший бойфренд Марии обвинил ее в том, что в период их отношений она занималась эскортом. Ни сама девушка, ни ее муж не стали комментировать слухи.

Марьяна Ро (невеста Face) [/b]

Предчувствуя вопрос Сплетниц "кто эти люди?", поясняем: Face — 20-летний рэпер Иван Дремин, который помимо не вполне цензурных текстов знаменит татуировками на лице. Марьяна Ро — 18-летняя звезда YouTube Марьяна Рожкова, вошедшая в десятку самых богатых видеоблогеров страны. С недавних пор еще и певица.

Девушка рассказала, что до знакомства была не в восторге от творчества Фейса, но когда пообщалась с ним, поняла, что Иван "очень эрудирован, достаточно начитан, умен". Пару месяцев назад стало известно, что рэпер сделал своей подруге предложение.

Алеся Кафельникова (девушка Pharaoh) [/b]

19-летняя Алеся Кафельникова и 22-летний Глеб Голубин, он же рэпер Pharaoh, по сведениям прессы, снова вместе. Совсем недавно вышло откровенное интервью модели, где она рассказывала, что отец, знаменитый теннисист Евгений Кафельников, был против ее романа с Голубиным, которого считал наркоманом.

Леся Кафельникова c отцом Евгением Кафельниковым

Также она призналась, что сама во время размолвок с бойфрендом бесконтрольно употребляла наркотики, а после одной из ссор чуть не покончила с собой. Познакомились Глеб и Алеся в социальной сети: Кафельниковой нравилось творчество Pharaoh, поэтому она решила ему написать.

Pharaoh в клипе "Дико, например"