Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП произошло в Челябинске утром 20 мая. Мужчина за рулем BMW X6 проехал на запрещающий сигнал светофора и на другом перекрестке на большой скорости протаранил три авто.

Как сообщают местные СМИ, сначала водитель немецкой иномарки врезался в Lada Vesta и Skoda Octavia, потом в автомобиль «Волга». Свидетели аварии сообщают, что виновник ДТП с большой долей вероятности был пьян. Видео резонансной автокатастрофы попало в Сеть.

Сообщается, что водитель Lada Vesta погиб на месте. Больше в аварии никто не пострадал, включая водителя BMW. Очевидцы хотели устроить самосуд, но мужчину из немецкой иномарки в буквальном смысле от растерзаний толпы спали приехавшие на место ДТП медики.