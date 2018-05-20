Россиян предупредили о шествии черкесской диаспоры в Стамбуле

Министерство иностранных дел РФ опубликовало рекомендацию россиянам избегать 21 мая центра Стамбула, сообщает «Интерфакс».

В сообщении отмечается: «На вечер 21 мая организацией черкесской диаспоры Турции ЧеркесФед в центральной части Стамбула на проспекте Истикляль запланировано проведение антироссийской демонстрации. Гражданам России следует избегать посещения проспекта Истикляль и прилегающих районов».

#Турция - на вечер 21 мая организацией черкесской диаспоры Турции ЧЕРКЕСФЕД в центральной части Стамбула на проспекте Истикляль запланировано проведение антироссийской демонстрации. Гражданам России следует избегать посещения проспекта Истикляль и прилегающих районов pic.twitter.com/QyHNrR2Ngn

— МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) 20 мая 2018 г.