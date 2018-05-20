Россияне заняли весь пьедестал на ЧМ по спортивным танцам

Российские пары завоевали все три призовых места в латиноамериканской программе чемпионата мира по спортивным танцам «Кубок Кавказа», который завершается в Тбилиси, сообщает Первый канал.

В турнире участвуют 250 пар из 40 стран мира. Лучшими оказались Дмитрий Кулебакин и Дарья Свириденко.

Главный тренер сборной России по танцевальному спорту Алексей Сильде напомнил, что в турнирах по спортивным танцам введена новая система судейства — схожая с той, что используется в фигурном катании: «Олимпийский комитет не понимал нашу систему судейства, которая была раньше. Теперь она более понятна, более прозрачна и для зрителя она более зрелищна, потому что в финале зрители будут видеть на экране балл каждой пары и знать как они идут».