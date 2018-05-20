Росстандарт утвердил новый ГОСТ, касающийся ПДД

Новый ГОСТ Р 51256–2018 утвержден Росстандартом и вступит в силу 1 июня 2018 года.

В документе, помимо прочего, идет речь и о дорожной разметке. Как отмечается в источнике, ранее желтая дорожная разметка обозначала остановку общественного транспорта, а также места, где остановка и стоянка иных транспортных средств запрещены. В новом документе идет речь об использовании разметки желтого цвета для сплошных или прерывистых линий, разделяющих полосы дорожного движения. Данное изменение вводится для того, чтобы облегчить видимость, особенно в северных регионах России.

Также новые стандарты предполагают и разметку синего цвета, которая будет указывать направление на перекрестках, а со временем – и парковочные зоны.

Утвержден и ещё один новый вид дорожной разметки, называемый «вафельницей» и обозначающий границы перекрестка, въезжать на которые запрещено в случае пробки.

Кроме того, в документе идет речь и о двух новых дорожных знаках – «Стрелка разворота» и «Станция зарядки электромобилей».

Прежде чем нововведения появятся на российских дорогах, соответствующие поправки должны быть внесены в ПДД.