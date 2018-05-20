Садовое кольцо в Москве открыли после велопарада

Движение по Садовому кольцу в Москве, которое было перекрыто для проведения велопарада, возобновлено, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Напомним, на время велопарада в Москве перекрыли ряд центральных улиц. Так, с 8:30 закрыли для автотранспорта Садовое кольцо.

ВНИМАНИЕ! Движение по Садовому кольцу открыто. pic.twitter.com/5C1Qf5a7Rg

— ЦОДД (@gucodd) 20 мая 2018 г.

Московский велопарад — традиционный заезд, в котором принимают участие не только рядовые москвичи и гости столицы, но и представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также звезды театра и эстрады.