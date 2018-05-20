Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать крымчан

Биометрия позволит крымчанам получать услуги в Сбербанке и ВТБ, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

«На самом деле насыщенность кредитными офисами в Крыму сопоставима с тем, что есть в других регионах, в том числе в Краснодаре, Краснодарском крае, Ростовской области.

Это все говорит о том, что в принципе приход этих институтов по насыщенности ситуацию не изменит. Понятно, что конкуренция может возрасти, но это иметь будет краткосрочный эффект, потому что есть проект, связанный с использованием биометрических данных, и он эту проблему решает», — отметил депутат.

Проект планируется запустить с 1 июля, в нем участвуют РНКБ и банк «Россия». Крымчане будут предоставлять биометрические данные по желанию и получать услуги ВТБ и Сбербанка, не выходя из дома.

Предприниматели и юридические лица для удаленного получения услуг смогут вместо биометрии использовать «цифровую подпись и все цифровые технологии для удаленной идентификации».

В среду глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и подпадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе организации справляются с задачами обслуживания населения. Сбербанк также не работает на полуострове.