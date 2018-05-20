Сегодня вечером - Легенды шансона (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 14:55 ,

Сегодня вечером. Легенды шансона последний выпуск 19 мая. Юлия Меньшова и Максим Галкин вместе с гостями студии — Михаилом Шуфутинским, Игорем Крутым, Владимиром Винокуром, Александром Розенбаумом, Любовью Успенской и другими — поговорят о музыкальном жанре, который больше всего подходит на звание самого народного и душевного. И, конечно, в студии прозвучат любимые хиты шансона. Сочи готов к курортному сезону: эксперты подтвердили кристальную чистоту моря. Краснодарский край готовится к началу курортного сезона. Море в районе Сочи – абсолютно чистое. Об этом говорят итоги тестирования, которое проводят микробиологи местного “Водоканала”. По словам экспертов, химические и бактериологические показатели в норме.



