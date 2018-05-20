Сезон концертов «Военные оркестры в парках» стартовал в Александровском саду

19 мая в Александровском саду московского Кремля состоялся первый концерт проекта «Военные оркестры в парках». В течение трех месяцев в столичных садах и паркам каждую субботу будет звучать духовая музыка, предваряя собой ХI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

В открытии программы приняли участие сразу три оркестра Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ: военный образцовый оркестр Почетного караула, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенский полка, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Первые концерты второго сезона «Военные оркестры в парках-2018» состоялись сразу на трех площадках Москвы. Жители и гости столицы подпевали и танцевали под известные мелодии прежних лет и популярные музыкальные произведения современности в Александровском саду, на Боровицкой и Манежной площади.

«Сегодняшний день знаменателем тем, что начиная с этой субботы, в течении трёх месяцев, лучшие военные оркестры вновь выйдут в парки города Москвы и будут радовать жителей и гостей столицы. За эту возможность хочу поблагодарить Правительство города Москвы, которое открыло двери скверов и парков и дирекцию Фестиваля «Спасская башня», которая второй год подряд реализует и претворяет в жизнь этот замечательный проект», – подчеркнул начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации Тимофей Маякин.

В завершении музыкального праздника перед многочисленными слушателями с отдельной программой выступили постоянные участники, хедлайнеры Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» — оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В течение лета музыка духовых оркестров будет звучать в Александровском саду и 12 парках и скверах столицы: Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье. Москвичи и гости города смогут бесплатно послушать в исполнении военных коллективов известные композиции разных жанров, от классики до рок-музыки.