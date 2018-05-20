Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов

Погода в столице улучшится в начале недели, воздух прогреется до 22 градусов.

Как сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, дожди прекратятся к завтрашнему дню. В ближайшие дни установится температура около 20—22 градусов тепла. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик отметила, что текущие выходные дни будут самыми холодными.

Ранее в метеобюро рассказали, что за пятницу и субботу в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков. Накануне в столичном регионе действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.