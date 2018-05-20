Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Потепление в Москве начнётся с понедельника, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье.

«Погода будет улучшаться со следующей недели. В понедельник уже дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться до 20-22 градусов тепла. Таким образом, суббота и воскресенье будут самыми холодными», — цитирует её РИА «Новости».

Ранее в погодном центре «Фобос» рассказали, что за день субботы и ночь воскресенья в столице выпало 20 процентов месячной нормы осадков: 10 миллиметров при норме в 51 миллиметр. При этом ночью температура опускалась до 7-9 градусов.

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