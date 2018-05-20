Сирия: специальный социальный рынок открыли в городе Дума

Сирийский город Дума в Восточной Гуте ранее освободили от боевиков. Там открыли рынок, где продают продукцию по низким ценам.

В первый день работы торговой точки ее посетили порядка 300 человек. Глава рынка Кади Лофари заявил, что стоимость товаров самая низкая и местных жителей стараются обеспечить всем, что нужно для жизни. Такую информацию передает ТАСС.

При поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон САР в апреле город освободили от боевиков. Теперь он находится под контроль сирийского правительства.

Накануне в Эрбин в Восточной Гуте российские военные передали около семи тонн различных продуктов. Всем нуждающимся также оказали медицинскую помощь.