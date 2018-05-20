Сколько стоит свадебное платье Меган Маркл?

Вчера прошла королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл! Все просто в восторге от свадебного платья новой участницы королевской семьи, которое даже затмило наряд Кейт Миддлтон. Многих удивило то, что его заказали не у британского дома моды, как это было принято.



Меган решила отдать предпочтение дизайну французского дома моды Givenchy, но дизайнером все же была британка Клэр Уэйт Келлер. Как сообщает издание Business Insider, свадебное платье Меган обошлось ей в 550 тысяч долларов. Свадебное платье бывшей актрисы дороже, чем у Кейт Миддлтон аж на 116 тысяч долларов. Стоит отметить, что за наряд от французского дома Маркл заплатила сама, ведь у нее в запасе осталось целых 5 миллионов долларов, которые та заработала во время работы актрисой.

Главным украшением наряда стала бриллиантовая тиара из королевской коллекции 1932 года. Она гармонично дополняла наряд. Кстати, похожая тиара украшала голову принцессы Дианы на ее свадьбе.

Фата невесты была длинной около 5 метров. Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Содружества наций. Образ дополнили серьги-гвоздики с бриллиантами.



Напомним, что перед свадебной церемонией 65-летний валлийский модельер Дэвид Эмануэль, прославившийся в первую очередь за счет платьев, которые создал для самой принцессы Дианы, предложил наряд для Меган. «Во что бы я одел Меган? Я выбрал бы гладкий материал и чистые цвета, длинный шлейф. Она не может выглядеть секс-бомбой на свадьбе, но она должна быть царственной», — поделился мнением модельер.

Для Дианы Спенсер он создал пышное свадебное платье из шелка оттенка слоновой кости, украсив наряд жемчугом, пайетками и старинным кружевом. На этом сотрудничество Дэвида и Дианы не окончилось, и тот продолжил создавать наряды для ее туров. «Когда Диана входила в комнату, она освещала ее. Я скучаю по этому. Скучаю по ее веселью. У нее были блестящие глаза и много озорства. Она была милой и заботливой. Всякий раз, когда я работал над созданием платья, она писала записку, в которой благодарила меня. Даже когда очень спешила, всегда находила минуту, чтобы взять авторучку. Она была прекрасной, прямолинейной и особенной», — вспомнил о покойной принцессе модельер.



Выбирая платье для торжества, будущая супруга принца Гарри руководствовалась собственным вкусом и советами своей подруги и стилиста Джессики Малруни. «Меган и Джессика были на первой примерке платья и получили возможность выбирать среди нескольких вариантов дизайна. Меган сказала, что ей нравится, а что нет. Она попросила использовать ее любимые элементы: вышивку и рукава,» говорит инсайдер, добавив, что имя дизайнера знает только узкий круг из пяти человек.