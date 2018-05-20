СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа

Федеральное бюро расследований внедрило в предвыборный штаб Дональда Трампа, впоследствии избранного президентом США, информатора — Стефан Халпер не в первый раз оказался замешан в скандал с выборами, пишет The Intercept.

Издание напомнило, что об осведомителе в штабе Трампа ранее писали видные американские СМИ, в том числе The Washington Post и New York Times. Хотя они не назвали имя информатора, информации в статьях оказалось столько, что любой человек мог бы узнать его имя с помощью Google: «В результате запутанных действий крупнейших СМИ и их анонимных источников в правительстве США, работа Стефана Халпера на ФБР в 2016 году стала публично известной».

По всей видимости, пишет The Intercept, осведомителем является Стефан Халпер — оперативник ЦРУ, который преподает в Кембридже и ранее уже был замешан в скандале, связанном с выборами в США. В 1980 году предвыборный штаб Рональда Рэйгана использовал агентов ЦРУ под руководством Халпера и экс-директора ЦРУ Джорджа Буша-старшего. Перед ними стояла задача получить сведения о внешнеполитических взглядах президента США Джимми Картера и его планах по ведению телевизионных дебатов. Предполагается, что эта информация помогла Рэйгану победить на выборах в 1981 году.