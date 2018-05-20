СМИ узнали о возобновлении запусков «Сатаны» со спутниками

Россия может возобновить пуски спутников с использованием выведенных из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет РС-20 («Сатана») без участия Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал: «Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков».

Советские двухступенчатые баллистические ракеты «Сатана», выведенные из эксплуатации по договору СНВ-1 (1991 год), после добавления третьей ступени использовались для запусков спутников. Такие ракеты получили название «Днепр», они создавались российско-украинским проектом «Космотранс».