Сын Руслана Нигматуллина будет играть за молодежный состав "Атланты" из MLS

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил РИА Новости, что его сын Руслан будет играть за молодежный состав клуба американо-канадской лиги MLS "Атланты Юнайтед".

"Сын будет играть за молодежный состав "Атланты Юнайтед", ждем, когда его заявят. Молодежный чемпионат проходит по системе "осень-весна", так что трансфер еще впереди. В феврале ездили на просмотр, Руслан тренировался со вторым составом – аналогом "Спартака-2" в России. Тренерам он понравился, получил положительные отзывы. Сын уже месяц в США, изучает язык, тренируется", - сказал Нигматуллин-старший.

"Главный конкурент Руслана – вратарь молодежной сборной США, но он со следующего уезжает в университет, поэтому, если все будет хорошо, сын начнет сезон в роли первого номера", - добавил собеседник агентства.

18-летний Руслан Нигматуллин-младший должен начать выступление в молодежной команде со следующего сезона в качестве основного вратаря. В феврале он прошел просмотр в "Атланте Юнайтед" и получил положительные отзывы от тренерского штаба.

"Атланта Юнайтед" - одна из самых лучших команд MLS, а главный тренер основного состава – Херардо Мартино, раньше он работал в сборной Аргентины и "Барселоне". Я ездил в США, инфраструктура клуба нам очень понравилась: великолепная база, стадион постоянно полон. Руслана встретили очень хорошо, гостеприимно. К России там большой интерес, но русских в MLS нет", - добавил Нигматуллин-старший.

"Вчера Руслан провел товарищеский матч за "молодежку" и сыграл "на ноль". В России был вариант с клубом "Тамбов", который сражается за выход в премьер-лигу, но мы намеренно выбрали более сложный путь. Руслан доволен, никто не воспринимает его в США как сына Руслана Нигматуллина. Не называют "блатным", как это было в "Спартаке-2", где говорили, что это я постарался устроить его на просмотр. В Америке он осваивается самостоятельно", - отметил бывший вратарь сборной России.

Нигматуллин-старший провел за сборную России 24 матча в 2000-2002 годах, выступал за московские "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА.