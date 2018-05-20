"Тампа" нанесла "Вашингтону" третье поражение в полуфинале плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду переиграла "Вашингтон Кэпиталз" в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла вперед в противостоянии.

Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу хозяев. У гостей обе шайбы забросили российские форварды Евгений Кузнецов (25-я минута) и Александр Овечкин (59). У "молний" россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей на Ондржея Палата (10), также отличились Седрик Пакетт (1) и Райан Кэллахан (21).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам из 30.

"Тампа" вышла вперед в серии до четырех побед со счетом 3-2, шестой матч противостояния пройдет в столице США 21 мая.