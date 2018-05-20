Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили угрозы КНДР отказаться от диалога

Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообщался по телефону с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

Об этом сообщает администрация президента Южной Кореи.

Разговор лидеров длился 29 минут. За это время они обсудили реакцию, которую в последнее время демонстрирует Пхеньян. В частности, угрозы КНДР отказаться от диалога с США. Участники встречи подумали о возможных мерах реагирования на слова северокорейцев.

Председатель КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 12 июня должны встретиться в Сингапуре. Однако Пхеньян заявил, что откажется от диалога, если речь пойдет только о ядерном разоружении без нормализации отношений.