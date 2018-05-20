Турчинов: Мы помешаем планам РФ по реставрации «совка» в Украине

Украина не допустит реставрации «совка» в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Накануне президентских и парламентских выборов некоторые из украинского политического маргиналитета для увеличения собственных рейтингов пытаются поиграть в «сильную руку», «ограничение демократии» и «железный порядок», не понимая, что миллионы расстрелянных и замученных украинцев стали для нас не только памятью, но и национальным иммунитетом против тоталитарных режимов фюреров и диктаторов разных мастей. Молясь за невинно погибших, мы помешаем планам пятой колонны РФ по реставрации «совка» и повторению репрессий, и приложим все усилия к возвращению из российских тюрем всех политзаключенных и военнопленных домой», — заявил Турчинов.

Ранее Турчинов пригрозил санкциями за трансляции из «ДНР».

Фото: УНИАН