Ты супер - 2 сезон, 15 выпуск, Полуфинал (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 14:55 ,

Ты супер 2 сезон 15 серия Полуфинал последний выпуск 19 мая. Приятный взаимный сюрприз ждал участников проекта и знаменитого музыканта Евгения Маргулиса, к которому юные артисты пришли на первый в своей жизни квартирник. Дети убедились, что слава не мешает легенде отечественного рока быть простым, а сам Маргулис получил подтверждение, что нынешние подростки хорошо знают песни, на которых росли их родители. В принципе, такой формат концертов участникам «Ты супер!» знаком. Когда к ним на базу приезжают известные артисты, ребята сидят на полу и подпевают музыкантам. В шоу принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. За выступлениями участников пристально наблюдает звездное жюри в составе Сергея Лазарева, Виктора Дробыша, Юлианны Карауловой и Игоря Крутого.



