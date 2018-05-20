У Счетной палаты возникли вопросы к «Росатому»

В докладе о проверке деятельности «Росатома» за 2017 год аудиторы Счетной палаты ставят ряд вопросов к корпорации, сообщает REGNUM.

В частности, внимание аудиторов привлекли финансирование ледоколов-«долгостроев» и источник средств для расширения полномочий «Росатома» на Севморпути. Аудиторы указали на отсутствие госэкспертизы проекта, по которому осуществляется строительство атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Кроме того, «Росатом» не проверил сметы на достоверность, что несет риск завышенной общей стоимости, указывают в Счетной палате.

Аудиторы также обратили внимание на отсутствие информации о том, кто будет оплачивать строительство объектов портовой инфраструктуры и навигационно-гидрографическом обеспечении на трассах Севморпути.