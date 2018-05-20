Украина пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, сообщает «Интерфакс».

В ходе церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под Киевом Порошенко заявил: «Сейчас мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам».

При этом Порошенко напомнил: «Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ».

Ранее Порошенко заявил, что отозвал всех представителей страны из уставных органов СНГ.