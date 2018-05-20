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Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время


Добавлено: 20 май 2018 в 09:20, Категория: Политика
Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время

В минувшем марте президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас опубликовал примечательную статью «Покойся с миром, либеральный мировой порядок», в которой он заявляет, перефразируя Вольтера, что угасающий либеральный мировой порядок не является больше ни либеральным, ни мировым, ни даже порядком.

В устах 66-летнего Ричарда Хааса это серьёзное заявление. Он уже 15 лет занимает пост президента Совета по международным отношениям. Ранее он возглавлял службу политического планирования в Госдепартаменте США, работал в Пентагоне, был спецпосланником по урегулированию в Северной Ирландии, координатором по Афганистану, специальным помощником Джорджа Буша-старшего, старшим директором по Ближнему Востоку и Южной Азии в Совете национальной безопасности, политическим консультантом во время проведения операций в Ираке «Буря в пустыне» и «Щит пустыни». Он автор многочисленных книг по внешней политике и управлению, профессор, старший сотрудник Фонда Карнеги и Международного института стратегических исследований.

«Либерализм находится в отступлении. Демократия ощущает последствия растущего популизма. Партии политических крайностей завоевали позиции в Европе. Голосование в Соединённом Королевстве в пользу выхода из ЕС свидетельствует о потере влияния элиты. Даже США испытывают беспрецедентные нападки со стороны своего собственного президента на средства массовой информации, суды и правоохранительные органы страны. Авторитарные системы, в том числе Китай, Россия и Турция, стали ещё более мощными. Такие страны, как Венгрия и Польша не заинтересованы в судьбе своих молодых демократий. Мы видим появление региональных порядков… Попытки установить глобальные рамки провалились», – пишет Ричард Хаас. Он и ранее делал алармистские заявления, но на этот раз между строк одного из ведущих интеллектуалов-глобалистов читается удручённость.

Главу американского Совета по международным отношениям повергает в уныние то, что Вашингтон в одностороннем порядке меняет правила игры, нисколько не интересуясь мнением своих союзников, партнёров и клиентов. «Решение Америки отказаться от роли, которую она играла более семи десятилетий, стало поворотным моментом. Либеральный мировой порядок не может выжить сам по себе, когда не хватает ни интереса, ни средств для его поддержания. Результатом станет мир менее свободный, менее процветающий и менее безопасный как для американцев, так и для других».

В таком взгляде на мир Ричард Хаас не одинок. Его коллега из CFR Стюарт Патрик согласен с утверждением, что США сами хоронят международный либеральный порядок и делают это вместе с Китаем. Если ранее в США надеялись, что процессы глобализации постепенно трансформируют Китай, то трансформация произошла совсем не так, как ожидали в Америке. Китай претерпел модернизацию без вестернизации, и теперь он расширяет своё влияние в Евразии. Для США эти процессы болезненны.

«Долгосрочная цель Китая состоит в том, чтобы демонтировать систему альянсов США в Азии, заменив её более мягким (с точки зрения Пекина) региональным порядком безопасности… Инициатива Китая «Один пояс – один путь» является неотъемлемой частью этих усилий… Ещё более агрессивно Китай продвигает возмутительные юридические требования почти по всему Южно-Китайскому морю, где он продолжает свою деятельность по созданию островов, а также участвует в провокационных действиях против Японии в Восточно-Китайском море», – пишет Стюарт Патрик. Он называет Соединенные Штаты «изнурённым титаном, больше не желающим нести бремя глобального лидерства», результатом чего является «обтрёпанный либеральный международный порядок без чемпиона, желающего инвестировать в саму систему».

Вину за такое состояние дел в мире и Ричард Хаас, и Стюарт Патрик возлагают на Дональда Трампа, но здесь надо смотреть глубже.

Норвежский государственный деятель с опытом работы в международных организациях Стейн Рингер в книге «Народ дьяволов. Демократические лидеры и проблема повиновения» отмечал, что «сегодня исключительность американской демократии определяется системой, которая дисфункциональна во всём, что необходимо для обеспечения общественного соглашения и лояльности... Оргия бесконтрольности привела к тому, что капитализм погрузился в кризис. Деньги вмешиваются в политику и подрывают основы самой демократии... Американская политика больше не зависит от власти среднего избирателя, если она вообще от него когда-либо зависела… Американские политики сознают, что увязли в трясине морального разложения, но ничего не могут сделать».

Трамп – отражение дисфункциональности американской системы. Это американский Горбачёв, затеявший перестройку в неподходящее время. Он пытается паллиативными средствами поддержать национальное тело, но болезнь настолько серьёзна, что без радикальных мер не обойтись.

Ситуация распространяется и на Европу. Стейн Рингер продолжает: «Транснациональные финансовые организации монополизировали политическую повестку отдельных стран в отсутствие какой-либо глобальной политической силы, способной их контролировать. Европейский союз, этот крупнейший эксперимент по построению надгосударственного демократического объединения, терпит крах...»

Характерно, что в незападных системах, использовавших рецепты либерализма, например в Латинской Америке или в Юго-Восточной Азии, столь панических настроений нет. Вероятно, причина в коренном различии цивилизаций. Французский философ Люсьен Гольдман рассуждал об этом ещё в своей работе 1955 года «Сокровенный Бог»: в западной культуре, писал он, «ни в пространстве, ни в общности индивид не находит никакой нормы, никакого направления, которые могли бы стать руководящими для его действий». А поскольку либерализм по своей природе продолжает механистически «освобождать» индивида от всех и всяческих ограничений (сословных, религиозных, семейных и т. п.), кризис Запада на этом пути неизбежен. Мощный подъём популистских движений, протекционизма, консерватизма – всего лишь естественный инстинкт самосохранения народов. Потрясения, переживаемые Западом, имманентны западному проекту. И идеологическую пустоту, которую испытывает Запад, неизбежно будут заполнять другие общественно-политические проекты.

Вероятность того, что упадок либерального миропорядка знаменует конец глобалистского миража, действительно высока.

https://www.fondsk.ru/news/2018/05/17/smert-liberalnogo-miroporjadka-46154.html


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Добавлено: 20 май 2018 в 09:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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