Успеть за 24 часа - 217 выпуск (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 10:02 ,

Успеть за 24 часа 217 серия последний выпуск 19 мая. Настоящая свадебная лихорадка в Британии. Меган Маркл к алтарю поведет принц Чарльз. Об этом его высочество попросила сама американская актриса. Ведь ее отец приехать на бракосочетание не сможет, из-за болезни. В Виндзоре, где будут венчаться и праздновать Меган и принц Гарри последние приготовления. Один из самых богатых адвокатов России – Вадим Лялин – стал жертвой вымогательства. Бывшая любовница юриста потребовала у него более 3 миллионов рублей. В противном случае обещала опубликовать интимную переписку и пикантное видео. Эксперты-профессионалы: визажист Ольга Романова и парикмахер Елена Немцева. А ведет данное шоу известный стилист и модный дизайнер Александр Рогов.



