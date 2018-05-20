В Аргентине ночной сторож снял на видео жуткие проделки полтергейста

Охранник Рауль Аргуэльо во время дежурства в ночную смену на стадионе Томас Адольфо Дуко в Буэнос-Айресе снял на видео пугающий полтергейст.

Так, мужчина услышал громкие стучащие звуки из подвального помещения. Он спустился туда и увидел, как дверь раздевалки открывается и закрывается сама по себе. Когда он открыл дверь. то внутри помещения никого не было. Когда же он стал снимать внутри раздевалки, то на камеру попала странная и очень быстро мелькнувшая вытянутая тень.

Паранормальное явления на видео начинается примерно с 0:45 секунды, а до этого охранник спускается по лестнице на нижний этаж и говорит, что все это совершенно реально и что ему удастся показать это. Охранник отмечает: «Сейчас 11 часов вечера. И я уже в третий раз слышу этот необычный громкий шум. Сейчас я буду снимать все на видео, чтобы показать людям, так чтобы они в это поверили. Подобного никогда не случалось со мной раньше. Это ужасно».

При этом он панически отмечает: «Видите, тут снова никого нет, здесь никого нет. Как ничего может делать это?».

В конце ролика охранник испуганно произносит: «О, Господи, я собираюсь уходить отсюда. Я очень хочу уйти». Отмечается, что на следующий же день мужчина уволился с работы.

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