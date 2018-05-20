В Германии призвали покончить с «ледниковым периодом» в отношении России

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкхнет призвала покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Россией.

Об этом она заявила в интервью изданию Neue Osnabru cker Zeitung.

«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — отметила политик.

Вагенкхет отметила, что США потратили $5 млрд, чтобы «свергнуть пророссийское правительство в Украине».

«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — резюмировала депутат.