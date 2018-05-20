В Москве открыли бюст Герою России генерал-полковнику Игорю Сергуну

В стенах Московского высшего общевойскового командного училища открыт бюст выдающемуся выпускнику училища, Герою Российской Федерации генерал-полковнику Игорю Сергуну.

Памятник выполнен в виде бюста, отлитого из бронзы. Автор памятника скульптор-портретист Валерий Кундузбаев.

«Сегодня мы стали участниками памятного события - открыт бюст Герою Российской Федерации генерал-полковнику Игорю Дмитриевичу Сергуну, выпускнику 100-го выпуска нашего училища, родом из Подмосковного Подольска, который прошел путь от суворовца до генерала и был награжден Государственной наградой-Героя Российской Федерации-за заслуги перед Отечеством!», — отметил на церемонии открытия начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Александр Новкин.

На торжественной церемонии открытия присутствовали: вдова Игоря Дмитриевича Татьяна Сергун, дочери Ольга и Елена; представители Главного командования Сухопутных войск, Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, ветераны и личный состав училища.

После памятной церемонии на аллее героев в клубе училища было проведено открытие выставки-галереи 67 картин-портретов, выдающихся выпускников-кремлевцев.