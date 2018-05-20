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» » В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась творческая встреча народного артиста СССР Ланового Василия Семеновича, посвященная 100-летнему юбилею десантного училища

В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась творческая встреча народного артиста СССР Ланового Василия Семеновича, посвященная 100-летнему юбилею десантного училища


Добавлено: 20 май 2018 в 20:06, Категория: Общество
В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась творческая встреча народного артиста СССР Ланового Василия Семеновича, посвященная 100-летнему юбилею десантного училища

Василий Лановой встретился с курсантами выпускных курсов ВДВ и спецназа в учебном центре училища. Народный артист ССР во время творческой встречи читал много стихотворений русский и советских классиков, рассказывал о своем творчестве и отвечал на вопросы курсантов.

Вместе с народным артистом на встречу с курсантами приехали и артисты ансамбля песни и пляски ВДВ. Больше всего вопросов заданных курсантами, конечно же, были связаны с созданием легендарного фильма «Офицеры». В заключении встречи, народный артист СССР отметил, что очень рад своему приезду в Рязань и встрече с будущими офицерами-десантниками.

Вечером того же дня состоялся большой моноспектакль Василия Ланового в Рязанской областной филармонии. Спектакль был посвящен теме Победы в Великой Отечественной Войне. На спектакле присутствовало более 500 курсантов десантного училища. Так же были приглашены юнармейцы и военнослужащие Рязанского парашютно-десантного полка.

Василий Лановой особо отметил высокий уровень организации встречи, выразил слова благодарности Командованию ВДВ и командованию училища.


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Добавлено: 20 май 2018 в 20:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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