В Шотландии допускают повторный референдум о независимости

Шотландия может рассмотреть вопрос о проведении еще одного референдума о независимости после решения Великобританией всех вопросов по Brexit. С таким заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Старджен в эфире канала ITV, передает Reuters.

«Когда мы получим определенную ясность о результатах Brexit и будущих отношениях между Великобританией и ЕС, надеюсь, уже осенью этого года, я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости», — сказала Старджен.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет.

Фото: Press and Journal