В Венесуэле начались досрочные президентские выборы

В Венесуэле в 6:00 по местному времени (13:00 мск) открылись участки для голосования на досрочных выборах президента, сообщает Reuters.

Главным претендентом на пост главы государства является действующий президент Николас Мадуро. Его соперниками являются Хавьер Бертуччи от движения «Надежда на перемены», представитель партии «Народное политическое единство» Рейнальдо Кихада и Энри Фалькон от «Прогрессивного авангарда».

Мадуро уже заявил, что выборы в любом случае будут признаны легитимными, несмотря на объявленный оппозицией бойкот.