В Венесуэле начались президентские выборы

В воскресенье 20 мая в Венесуэле проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 6 часов утра по местному времени (13:00 мск), работать они будут до 6 часов вечера (01:00 мск понедельника).
На пост президента в стране претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, Хавьер Бертуччи («Надежда на перемены»), Рейнальдо Кихада («Народное политическое единство») и Энри Фалкон («Прогрессивный авангард»). При этом крупнейшие оппозиционные партии, которым принадлежит большинство в парламенте, выборы бойкотируют. Однако, как ранее заявил Мадуро, их решение не принимать участие в избирательной кампании не повлияет на результат и законность голосования.
Всего в Венесуэле было открыто около 14,6 центров для голосования, в списки включены более 20,5 миллиона человек. Инаугурация победителя состоится в январе 2019 года. Срок полномочий нового главы государства продлится шесть лет.
Помимо президента, венесуэльцы выберут также депутатов региональных законодательных собраний.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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