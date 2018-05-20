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Вашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой ценой


Добавлено: 20 май 2018 в 05:00, Категория: Новости на сегодня
Вашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой ценой

Место выброски: Вашингтон. Цель миссии: установить контакт с Главным. Агент: позывной «Посол». Операцию «Гонец» можно начинать…

Хозяин продумал все до мелочей, прекрасно понимая, что от исхода миссии зависит его дальнейшая жизнь. Он выиграл много битв, но предстоящая обещала быть по-настоящему жаркой. Для победы в ней срочно требовалась поддержка Главного.

Но вот незадача — в последнее время отношение Главного к Хозяину становилось все прохладнее и прохладнее. Разумеется, лично Главный ничего плохого не говорил. Но вот его Вестники уже дважды сделали Хозяину предупреждение, да так, что услышали все! Чтобы исправить эту опасную ситуацию, была затеяна операция «Гонец»…

Таким мог бы быть пролог очередного шпионского триллера. Однако это — вовсе не триллер, а то, что произошло на самом деле. На «не шпионском» языке все звучало несколько иначе: «Вице-председатель Демпартии Кристина Балан назначена на должность посла Молдовы в США». Что же в ней такого «шпионского»?

Во-первых, на столь ответственный пост назначается не профессиональный дипломат, а вице-председатель ДПМ. Понятное дело, о политической беспристрастности г-жи Балан говорить бессмысленно.

Поэтому новый посол в Вашингтоне — это прежде всего агент ДПМ (читай — Влада Плахотнюка) и лишь потом — представитель Молдовы.

Во-вторых, хозяин Демпартии отправил своего ближайшего соратника в США неспроста: репутация Плахотнюка в глазах главного покровителя прозападных сил в Молдове изрядно подпорчена, о чем свидетельствуют недавние негативные публикации американских НКО Freedom House и Jamestown Foundation.

Как известно, эти организации являются «вестниками» взглядов политической элиты США. Поэтому задача нового посла — установить прямой диалог между американским истеблишментом и хозяином ДПМ.

Наконец, главная «шпионская» деталь: грядут местные и парламентские выборы, и в этой жаркой битве даже непотопляемому Плахотнюку понадобится мощный союзник.

Таковым является Вашингтон, который уже сейчас болезненно реагирует даже на возможную победу партии Игоря Додона — основных противников демократов. Поэтому хозяину ДПМ, как самому могущественному противнику социалистов, есть что предложить за океаном!

Новоявленному послу — агенту ДПМ — осталось лишь получить соответствующие документы и отправиться в США. Вашингтонская операция Влада Плахотнюка начинается…

Роман Арделяну, для «Русской Весны»


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Добавлено: 20 май 2018 в 05:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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