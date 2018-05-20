Вечір з Наталею Гаріповою - 11 выпуск, Настя Каменских (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 14:56 ,

Вечер с Натальей Гариповой 11 серия Настя Каменских последний выпуск 19 мая. В гости к ведущей придет зажигательная и неподражаемая украинская певица. Встреча будет взрывной, шокирующей и веселой. Девушки обсудят, почему певица сменила сценическое имя на инициалы NK, придумают, как это на самом деле расшифровывается, и поговорят на итальянском языке – настоящем и выдуманном! Также в студии появится подруга Насти Каменских – известная ведущая Маша Ефросинина. Что произойдет с песней NK после игры в испорченный телефон и зачем Наталья Гарипова посадит подруг на велотренажеры. В шоу приходят лучшие звезды, у которых высокий уровень самоиронии. Это будет очень круто, очень весело. Будут конкурсы, шутки, развлечения.



