Видеоблогеру на Украине пригрозили штрафом за поездку по Крымскому мосту

Глава украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире ATR заявил, что пригрозил блогеру из Николаева Виктору Петровскому штрафом за поездку по Крымскому мосту.

По его словам, видеоблогер, один из первых проехавший по мосту и выставивший ролик на видеохостинге YouTube, во время въезда на украинскую территорию заплатит штраф.

Петровский в ролике отметил качество дороги и сказал, что в ближайшее время покажет кадры из поездки.

19-километровый мост стал самым протяженным в РФ. Движение автотранспорта разрешили 15 мая, то есть примерно на шесть месяцев раньше запланированного.

Крымский мост лично проверил российский лидер Владимир Путин.

Накануне украинский президент Петр Порошенко поделился возможными планами на мост через Керченский пролив.