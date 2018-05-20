Виктория и Дэвид Бекхэмы на королевской свадьбе

Многих интересовал выход Виктории и Дэвида Бекхэм на королевской свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Супружеская пара прибыла одной из первых.



Виктория была в черном платье своего авторства, а ее супруг был во фраке. Выглядел Дэвид очень стильно: костюм Dior, короткая стрижка, солнцезащитные очки.

На прошлой королевской свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма пара также стала гостями. Тогда Виктория была беременна малышкой Харпер. Она и тогда предпочла для мероприятия платье черного цвета.

Напомним, что Виктория подружилась с Меган как только та прибыла в Лондон. Оказалось, девушек сближает одинаковая любовь к красоте. 43-летняя Виктория, которая недавно выпустила свою линейку косметики, рассказала Меган о лучших салонах красоты Лондона, и даже помогла невесте принца записаться туда, где очередь выстраивается на пол года.

«Меган осталась очень довольна рекомендациями Виктории и благодарна за то, что она ее со многими познакомила в Лондоне. Они сблизились и часто переписываются. Меган доверяет ей и очень ценит ее советы. Даже уже подумывает записаться к парикмахеру Виктории в рождественские праздники,» делится инсайдер о новом знакомстве Маркл. Также Виктория любезно предоставила будущей жене принца своего проверенного косметолога — суперпопулярную Сару Чапмэн, ради которой клиенты готовы стоять в листе ожидания по шесть месяцев.

Сама невеста затмила всех и решила отдать предпочтение дизайну французского дома моды Givenchy, но дизайнером все же была британка Клэр Уэйт Келлер. Как сообщает издание Business Insider, свадебное платье Меган обошлось ей в 550 тысяч долларов. Свадебное платье бывшей актрисы дороже, чем у Кейт Миддлтон аж на 116 тысяч долларов. Стоит отметить, что за наряд от французского дома Маркл заплатила сама, ведь у нее в запасе осталось целых 5 миллионов долларов, которые та заработала во время работы актрисой.