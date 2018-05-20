"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером Кальехой

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Испанский "Вильярреал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером футбольной команды Хавьером Кальехой.

Как сообщается, 40-летний специалист подписал с руководством клуба новое соглашение сроком до конца сезона-2018/19.

Кальеха возглавил "Вильярреал" в конце сентября 2017 года, сменив на посту Франа Эскрибу. Ранее Кальеха руководил юношеской и второй командами клуба. Под его руководством футболисты команды финишировали на пятом месте в таблице чемпионата Испании, набрав в 38 матчах 61 очко.

В субботу "Вильярреал", за который выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, сыграл вничью со счетом 2:2 с мадридским "Реалом" и не позволил "сливочным" догнать мадридский "Атлетико", занимающий второе место.