Военнослужащие авиабазы «Кант» навестили мать героиню в День матери Кыргызстана

Военнослужащие российской авиабазы «Кант» поздравили мать героиню Сауле с Днем Матери Кыргызстана.

У Сауле девять детей. Старшему 20 лет, младшему четыре месяца. Семья оказалась в сложном социальном положении – мать воспитывает детей, а отец временно не работает. Помощник командира по работе с верующими Евгений Циклаури и представитель отдела социального служения при Храме Александра Невского «Милосердие» Галина Толстых поздравили семью от лица военнослужащих и вручили гуманитарную помощь и подарки от командования авиабазы.

Праздник «День Матери Кыргызстана» проводится седьмой год подряд. Он был учреждён экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации договора о коллективной безопасности. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.