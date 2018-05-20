Военные химики ЗВО проведут уникальное межвидовое учение по локализации последствий радиационного заражения в условиях техногенной катастрофы

Военные специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения учебно-методического сбора проведут межвидовое учение по локализации последствий радиационного заражения в условиях техногенной катастрофы на полигоне в Курской области.

На практической части межвидового учения военнослужащие ЗВО, спасатели, специалисты медицины катастроф отработают задачи по разведке местности на наличие радиационно-опасных веществ после условной техногенной аварии, локализации очагов заражения, пожаротушения, спасения пострадавших. После обнаружения зоны радиационного заражения войска РХБ защиты проведут комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности, личного состава и военной техники.

Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по оборудованию зоны ограниченного доступа, созданию барьерных рубежей прохождения техники, организации охраны особо опасной зоны.

При выполнении задач будет использована современная техника и вооружение, в том числе впервые универсальная тепловая машина специальной обработки (УТМ), а также РХМ -6, АРС-14км, УССО, ТМС-65У, личный состав будет экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».

Всего к учениям привлечено свыше тысячи военнослужащих ЗВО, специалистов силовых ведомств и медицины, а также более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Практическая часть сбора и межвидового учения пройдет в Курской области с 23 по

25 мая.