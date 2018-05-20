Все буде смачно - 10 блюд из молодых овощей, Вкусные рецепты (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 10:02 ,

Все буде смачно. 10 блюд из молодых овощей. Вкусные рецепты последний выпуск 19 мая. Сочная овощная паста с кабачково-мятными шариками – ароматное блюдо, которое можно приготовить из сезонных продуктов. Лучшие сочетания ингредиентов, свежая зелень и овощи, интересная подача несомненно вас порадуют. Крокеты – это хрустящие румяные шарики с сочной начинкой из курицы и овощей. Что может быть вкуснее домашнего мороженого, приготовленного из натуральных ингредиентов? Наши эксперты делятся с вами рецептом соленого мороженого из молодого горошка и сладкого мороженого из молодой моркови. Готовится любимый летний десерт легко, но обратите внимание, что мороженое нужно оставить замораживаться минимум на 7 часов.



