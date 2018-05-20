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» » «Все проклинают Путина»: экс-боевик «ДНР» сделал неожиданное признание

«Все проклинают Путина»: экс-боевик «ДНР» сделал неожиданное признание


Добавлено: 20 май 2018 в 00:06, Категория: Украина
«Все проклинают Путина»: экс-боевик «ДНР» сделал неожиданное признание

Жители оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма считают президента России Владимира Путина иудой, который «предал русский народ».

Житель оккупированного Севастополя и экс-боевик «ДНР» с позывным «Индус» Владимир Дусмуханов заявил, что воевал на стороне боевиков в 2014 году и участвовал в боях в Краматорске, Славянске, Семеновке, Донецке и Рассыпном. При этом он считает убитых боевиков «Гиви» и «Моторолу» героями, а главарей «ЛДНР» уверенно называет бандитами.

Он отметил: «Там в подвалах сейчас очень много наших ребят с Донбасса, которые чем-то не угодили клоуну Захарченко. В „ЛДНР“ сейчас вся верхушка бандитская».

По его словам, жизнь в ОРДЛО сильно ухудшилась, и «сейчас на Донбассе такая нищета, что люди были вынуждены ехать в Сирию как на заработки».

При этом он подчеркнул, что такие, как он, вовсе не нужны России. По словам крымчанина, недавно его не пустили на митинг за Путина, так как тот пришел с флагом «ДНР», который «не соответствует символике России».

Боевик отметил: «Россия сдает по полной программе. Мы в шоке. Все проклинают Путина. Если у кого-то спросить об отношении к Путину, то „Иуды русского народа“ — самое щадящее будет».


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Добавлено: 20 май 2018 в 00:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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