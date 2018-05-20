Взвешенные люди - 4 сезон, 14 выпуск (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 10:02 ,

Взвешенные люди 4 сезон 14 серия последний выпуск 19 мая. Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут. Премия «Дай пять» одна из самых моих любимых, потому что она неформальная, забавная и беспечная, и лучших артистов и спортсменов выбирают дети. И хотя, я никогда не вела детские передачи и большинство моих передач шли в недетское время, я обожаю детей и они, кстати, отвечают мне взаимностью, – рассказывает ведущая шоу – гламурная и принципиальная Анфиса Чехова. Участники проекта будут бороться за 3 миллиона рублей и путевку в новую жизнь — без лишних килограммов и проблем со здоровьем. Тренеры и наставники проекта: Сергей Пархоменко, Наталья Луговских и Сергей Бадюк.



