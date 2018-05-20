Ну что ж, как обещала, расскажу, как Ролан и Эльдар отреагировали на новость о том, что вскоре у них появится братик или сестричка! Как я и говорила, мы до вчерашнего дня не говорили детям о том, что происходит, чтоб не нагружать детские головушки лишней информацией, тем более, мы держали все в строгом секрете, а они у нас оба болтушки, секрета бы не получилось! Ну что сказать, Эльдар был очень рад, Ролан тоже, но потом немного призадумался. Наверное, вспомнил появление Эльдара. Но когда я спросила, кого бы они больше хотите, в один голос закричали - Братика! Чтоб быть как в сказке «Три Богатыря». Честно, говорю, пока не знаем, кто там в животике сидит, но братики уже во всю ждут!
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Новости » Шоу-бизнес » Юля Салибекова рассказала, как сыновья отреагировали на новость о ее беременности
Юля Салибекова рассказала, как сыновья отреагировали на новость о ее беременности
Добавлено: 20 май 2018 в 17:48, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 20 май 2018 в 17:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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