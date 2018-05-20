Загадочный огненный шар, пролетавший в небе над Британией, устроил безумный танец и распался на две части

Жители британского графства Бакингемшир на днях стали очевидцами удивительного небесного явления.

В небе появился НЛО в виде огненного шара, который выписывал в воздухе немыслимые фигуры. Зрители этого удивительного спектакля утверждают, что шар как будто был живым и танцевал. Люди поначалу решили, что этот объект – нечто, наподобие радиоуправляемой игрушки или воздушного змея с подсветкой. Однако потом НЛО неожиданно распался на две части, каждая из которых продолжила этот безумный небесный танец уже самостоятельно, при этом испуская электрические искры. Сложно предположить, что это было, однако многие пользователи Сети склоняются к инопланетной версии.