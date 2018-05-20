Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов

Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля получил фильм «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда, сообщает «Интерфакс».

Гран-при киносмотра достался Спайку Ли за картину «Черный клановец». Ранее этот фильм уже наградило Экуменическое жюри. Приз жюри Каннского кинофестиваля получила драма «Капернаум» Надин Лабаки.

Лучшей мужской ролью признана работа итальянца Марчелло Фонте за роль в фильме «Догмэн» Маттео Гарроне. За лучшую женскую роль отмечена казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.

Объявляя лауреатов, глава жюри Каннского фестиваля этого года Кейт Бланшетт заявила: «Мы хотели бы приветствовать двух режиссеров, которые из-за политических причин не смогли быть сегодня в Каннах. Речь идет о Кирилле Серебренникове и Джафаре Панахи. Мы гордимся и мы душой вместе с вами».

Напомним, Серебренникова пригласили в Канны представить фильм «Лето», однако находящийся под домашним арестом режиссер не смог это сделать. Тем не менее, лента удостоилась приза фестиваля — за лучший саундтрек.