60 минут. По горячим следам (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:00 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 21 мая. Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях. Председатель правительства Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Президент предложенные премьер-министром кандидатуры поддержал и в тот же день подписал соответствующие указы. Глава иранского МИД Джавад Зариф призвал Евросоюз не ограничиваться только политической поддержкой ядерного соглашения с Исламской Республикой, а предпринять конкретные шаги и увеличить свои инвестиции в Иран. Кроме того, министр отметил: заверения европейских политиков не соотносятся с реальными действиями компаний из их стран. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.



